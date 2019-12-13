Пожар на складе тканей в Москве потушили

Пожар на складе тканей в столичном районе Чертаново Центральное потушен. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

В пресс-службе управления МЧС России по Москве подтвердили информацию. Там рассказали, что пожар ликвидировали в 15:49.

Как пишет РИА Новости, пожар разрастался из-за интенсивности ветра.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на складе достигла 7 тысяч квадратных метров. Кроме того, произошло обрушение на площади 300 квадратных метров. При тушении из-за взрыва газового баллона и обрушения пострадал один пожарный, его госпитализировали. Из-за возгорания было затруднено движение по Варшавскому шоссе.

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