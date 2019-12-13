Появилось видео тушения вертолетом огромного склада тканей в Москве

Видео: t.me/pdmnews

Два вертолета участвуют в тушении пожара на складе тканей на Варшавском шоссе в московском районе Чертаново. Видео опубликовано в Telegram-канале издания «Подъем».

Огонь активно распространяется, площадь возгорания увеличилась до семи тысяч квадратных метров. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Обрушена кровля на площади 200 квадратных метров. Внутри здания периодически взрываются газовые баллоны.

Ранее сообщалось, что пострадал пожарный, он госпитализирован. Всего в тушении участвуют около 100 человек и 35 единиц техники.

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