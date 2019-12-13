В Норвегии извинились за нападки на российский спорт

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что президент Федерации лыжного спорта Норвегии Эрик Ресте извинился за нападки на российских спортсменов. Ее слова приводит TV2.

Ресте требовал отстранить отечественных лыжников от участия в Кубке мира, если они не будут допущены до Олимпиады и чемпионата мира. «Да, он это сделал [извинился]», — заявила Вяльбе. Она добавила, что Россия не обманывает, когда говорит, что не использует запрещенные препараты. «Мы не обманывали и в Сочи [на Олимпиаде-2014]», — заключила глава ФЛГР.

11 декабря сообщалось, что Британская олимпийская ассоциация потребовала запретить всем россиянам участвовать в Олимпиаде 2020 года в Токио. По словам президента организации Хью Робертсона, россияне не раскаялись и не проявили уважения к олимпийскому движению. Бронзовый призер Паралимпиады и чемпионка мира по гребле Вики Аггер объявила, что выходит из комиссии спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в знак протеста против слишком мягкого наказания России.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира на четыре года, а также запретил проводить на территории страны крупные международные соревнования. Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия.

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