Три солнца в небе шокировали жителей китайского города

Видео: vasu news / YouTube

Жители китайского города Хоргос в провинции Синьцзян благодаря редкому явлению увидели в небе три солнца. Об этом сообщает Daily Mail.

Очевидцы сняли на фото и видео три солнца, повисшие над горизонтом в четверг, 12 декабря. Этот феномен называется паргелий — разновидность солнечного гало. Редкая оптическая иллюзия происходит, когда лучи солнца проходят через взвесь плоских шестиугольных кристаллов льда в небе.

Местные жители были шокированы необычным оптическим феноменом и выкладывали снимки и ролики в социальные сети с многочисленными комментариями.

Инженер-метеоролог Бянь Юнь сообщил, что паргелий редко можно наблюдать в Китае, хотя подобное может произойти в любой точке планеты и в любое время года, если в воздухе есть взвесь кристаллов льда или в небе присутствуют перистые облака. Чаще всего паргелий наблюдают в январе, апреле, августе или октябре, когда солнце расположено низко над землей.

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