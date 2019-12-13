В российских поездах задумали создать курилки

Сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева предложила создать курилки в российских поездах. Об этом сообщает RT.

Как заявила Беклемищева, она всецело поддерживает возвращение комнат для курильщиков в аэропорты, а также надеется, что такие помещения появятся и в поездах.

«Мы бы очень хотели, чтобы в поездах дальнего следования выделили какой-то вагон или тамбур для курильщиков», — пояснила сопредседатель, добавив, что необходимо просто максимально далеко развести курящих и некурящих пассажиров.

Ранее сообщалось, что курилки в аэропортах могут появиться уже в начале 2020 года. Столь короткий срок определен в связи с тем, что курилки во многих аэропортах сохранились со времен отсутствия запрета на курение в общественных местах.

12 декабря депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон о праве аэропортов устанавливать помещения для курения в стерильных зонах. Согласно законопроекту, курить разрешат в специально изолированных комнатах, которые оборудованы системами вентиляции.

О целесообразности возвращения курилок в разное время высказывались представители аэропортов Внуково и Шереметьево. Курение на территории аэропортов запрещено с 2013 года.

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