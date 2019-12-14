В России назвали «черную дату» для Европы

Испытание США ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) ракеты может стать черной датой для Европы. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Twitter.

По словам политика, за испытаниями может последовать размещение американских ракет в Европе. Это, в свою очередь, вернет континент во времена холодной войны. «Мрачный сценарий», — заключил он.

США испытали запрещенную ранее ракету 12 декабря в штате Калифорния. В американском военном ведомстве сообщили, что оружие испытывалось в неядерной конфигурации. По данным СМИ, оно пролетело более 500 километров. Кремль расценил действия Вашингтона как доказательство того, что выход из соглашения был давно запланирован американской стороной.

Согласно заключенному между СССР и США в 1987 году договору, запрещались производство и испытания крылатых и баллистических ракет с дальностью от 500 километров. Минувшим летом Вашингтон вышел из договора, объяснив это решение якобы систематическими нарушениями условий соглашения российской стороной. Москва опровергла все обвинения.

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