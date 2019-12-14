В Госдуме предложили сажать наркоманов за отказ от лечения

Депутат Госдумы Олег Нилов сообщил RT, что готовит поправки в Уголовный кодекс, которые позволят сажать наркоманов за отказ от принудительного лечения.

Сейчас по закону суд может направить гражданина с диагнозом «наркомания» на принудительное лечение в закрытый лицензированный реабилитационный центр, пояснил депутат. Но некоторые от такого лечения уклоняются.

Для таких нарушителей депутат предложил ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от четырех до шести месяцев. Нилов призывает отправлять их в «специальные места лишения свободы только для наркоманов», где вместе с отбыванием срока они будут «в жестких условиях проходить так называемое переламывание».

Такая мера позволит решить две проблемы: изолировать опасного для общества гражданина и дать ему шанс спасти собственную жизнь, уверен парламентарий.

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