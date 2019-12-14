В США ограничили число лиц с доступом к телефонным разговорам Трампа

Белый дом ограничил число лиц, которые имеют доступ к прослушке телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с другими лидерами. Об этом сообщает CNN.

Такое решение было принято во избежание утечек информации. Теперь слушать телефонные разговоры смогут по большей части лишь те сотрудники администрации, которые были назначены на свои должности непосредственно американским лидером. Их списки составляет помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Среди тех, кому позволено слушать телефонные разговоры Трампа с лидерами других государств, оказались О'Брайен, его заместитель Мэтт Поттингер, госсекретарь США Майкл Помпео, исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни и его заместитель Роб Блэр.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов стали поводом для объявления американскими парламентариями начала процедуры импичмента лидера США. В Конгрессе заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу в связи с расследованием коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена. Сенаторы назвали это попыткой обрушить рейтинг Джо Байдена, который является наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства в 2020 году.

В феврале 2017 года стало известно, что администрация Трампа расследует утечки сведений о его телефонных переговорах с иностранными лидерами.

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