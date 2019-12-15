Сосед избил и ограбил 92-летнюю блокадницу ради наживы

Сосед 92-летней жительницы Санкт-Петербурга, пережившей блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны, избил и ограбил ее ради наживы. Об этом в воскресенье, 15 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, 28-летний сосед женщины по коммунальной квартире зашел к ней в комнату и, применив физическую силу, похитил у блокадницы еду, личные вещи, мобильный телефон и 1700 рублей.

Женщина сразу позвонила в полицию, а прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого недалеко от дома. У мужчины изъяли похищенное, в его отношении возбуждено уголовное дело о грабеже.

29 ноября сообщалось, что в поселке Калинино Краснодарского края пьяный местный житель совершил разбойное нападение на магазин. Мужчина разбил витрину замотанной в полиэтиленовый пакет селфи-палкой и забрал деньги из кассы. Его задержали задержали вскоре после ограбления.

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