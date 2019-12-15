Мужчина пригрозил спрыгнуть с Крымского моста в Москве

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Мужчина забрался на опору Крымского моста в Москве и угрожал оттуда спрыгнуть. Видео опубликовало издание Baza.

На кадрах видно, что движение автотранспорта по мосту частично перекрыто. К опоре, на вершине которой находится неизвестный, подъехала машина спасателей, и на поднятой лестнице один из сотрудников МЧС ведет переговоры с мужчиной.

Неизвестный угрожал спрыгнуть, так как ему нужны деньги. Мужчина кричал, что кто-то «кинул» его на 22 тысячи рублей.

«Его сняли, передали медикам и полиции», — сообщили изданию «Подъем» в пресс-службе управления МЧС Москвы.

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