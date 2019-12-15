Раскрыты популярные у путешественников приметы

Туристы раскрыли приметы, которые они соблюдают во время поездки. Об этом стало известно из опроса Aviasales.

Самой популярной приметой среди опрошенных путешественников оказались аплодисменты пилоту самолета после посадки. Так около трети пассажиров благодарят командира лайнера за мягкое приземление.

Чуть меньше туристов (29 процентов) присаживаются «на дорожку» перед поездкой. При этом часть респондентов заявили, что рассматривают эту примету как возможность взять «минуту на раздумья в тишине, чтобы вспомнить то, что забыли взять с собой». Другие в это время вспоминают, выключили ли они свет, газ и воду.

Около четверти путешественников считают, что возвращаться домой — плохая примета. При этом, по мнению части опрошенных, если войти в квартиру все-таки пришлось — необходимо посмотреть в зеркало. В противном случае они будут ждать беды или неприятностей.

Еще 15 процентов заявили, что никогда не рассказывают о планах поездки перед отправлением, чтобы не сглазить.

Исследование было проведено среди 35 тысяч пользователей сервиса.

В августе Ozon.travel выяснил, что пятая часть россиян верят в то, что перед дорогой нельзя ничего зашивать, иначе можно привлечь неудачу. Девять процентов респондентов надеются не встретить на выходе из дома женщину с пустыми пакетами, а семь процентов предпочитают не оглядываться назад при выходе из дома.

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