Назван процент присаживающихся на дорожку россиян

Онлайн-сервис по продаже авиа- и железнодорожных билетов Ozon.travel выяснил, в какие приметы верят российские туристы. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В опросе приняли участие полторы тысячи человек. Больше половины (52 процента) признались, что верят в примету и присаживаются на дорожку перед поездкой. Еще 20 процентов верят в то, что перед дорогой нельзя ничего зашивать, иначе можно привлечь неудачу.

Девять процентов респондентов надеются не встретить на выходе из дома женщину с пустыми пакетами, а семь процентов предпочитают не оглядываться назад при выходе из дома.

Шесть процентов путешественников полагают, что если подержаться за угол стола, в поездке ждет удача. Столько же человек верят, что самые благоприятные дни для путешествия — это середина недели и выходные, а перелет в понедельник и пятницу не сулит добра.

В сентябре 2018 года стало известно, что самая популярная примета у туристов из России — «присесть на дорожку». Тогда за нее проголосовали 75 процентов опрошенных. Монетку в воду бросают 58 процентов респондентов, однако только 17 процентов из них верят, что это сработает.

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