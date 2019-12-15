Российские подростки сбежали от родителей и поселились в канализации

Следователи сообщили об обнаружении двух несовершеннолетних, сбежавших из дома 10 декабря. Об этом в воскресенье, 15 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Калужской области.

По данным пресс-службы, розыском подростков занимались следователи СКР, сотрудники МВД и добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Школьников нашли, когда они гуляли в сквере. Следователю несовершеннолетние рассказали, что прятались от правоохранительных органов и родителей, потому что не хотели, чтобы их нашли.

Все это время школьники гуляли по городу в немноголюдных местах, сдавали найденные алюминиевые банки в пункты приема металлолома, а на полученные деньги покупали еду. Ночевали ребята в канализационном люке.

По факту случившегося проводится проверка, которая установит возможные факты правонарушений, совершенных самими подростками или в их отношении.

14 декабря сообщалось, что в Ярославской области Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в сеть попало видео, на котором подросток избивает сверстника. На кадрах видно, как компания парней и девушек что-то обсуждает, после чего один из них начинает бить по лицу другого. Подросток получал удары по бокам и голове, а также по лицу. Другие подростки никак не пытались вмешаться.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru