Песков отнес Зеленского к набирающемуся опыта новому поколению политиков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отнес лидера Украины Владимира Зеленского к новому поколению политиков. Свое заявление Песков сделал в интервью программе «Большая политика» на Первом канале, передает «Интерфакс».

«Президент Украины — это, конечно, новое поколение политиков», — констатировал Песков. Он отметил, что это поколение «в различных формах» встречается в разных странах Европы и «еще только набирается политического опыта».

Эти политики, по словам Пескова, «весьма интенсивно» пытаются познать основы всех хитросплетений дипломатии, «жадно» стремятся «впитать знание всех нюансов» происходящего в их собственных и других странах. Они хотят решить проблемы, стоящие перед их государствами, пусть это и бывает проблематично, полагает представитель Кремля.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский попал между молотом и наковальней, пообещав американскому лидеру Дональду Трампу расследовать дело в отношении сына его главного оппонента на грядущих президентских выборах Джо Байдена.

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