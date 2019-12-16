Пратт решил поздравить Шварценеггер с днем рождения и снял видео с поросятами

Голливудский актер Крис Пратт поздравил свою супругу Кэтрин Шварценеггер с днем рождения видеороликом с измазанными в торте поросятами. Запись появилась в Instagram-аккаунте звезды.

На ней видно, как две свиньи радостно поедают десерт. За кадром слышен голос самого Пратта, который поет для своей жены праздничную песню. Под конец ролика он объясняет, что животные съели все пирожное.

В другом посте актер вновь поздравил возлюбленную и признался, что, если бы не она, он жил бы на балконе или бродил по городу в одном ботинке и с разряженным телефоном. «Я, честно говоря, даже не хочу об этом думать. Ты изменила весь мой мир к лучшему. Я так благодарен, что нашел тебя», — написал артист.

В октябре Пратт опубликовал сожженный Шварценеггер бублик в соцсетях и высмеял ее кулинарные навыки. Пользователи Twitter ополчились на артиста, обвинив его в сексизме. «Очень горжусь своей возлюбленной, попытавшейся сегодня готовить. Удалось ли ей это? Нет. Вообще нет. Цитируя Роки Бальбоа, "Не важно, сколько раз ты упал, важно, сколько раз смог подняться"», — написал актер под постом.

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер, старшая дочь кинозвезды и политика Арнольда Шварценеггера, поженились в июне. Пара начала встречаться летом 2018 года.

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