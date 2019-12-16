Ибрагимович задумался о возвращении в АПЛ

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в одном из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом в Twitter сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери.

Источник не уточняет, о какой конкретно команде идет речь. Главным претендентом на игрока считается «Милан», но швед уже уведомил руководство «россонери», что рассматривает предложение с Туманного Альбиона.

14 ноября Ибрагимович попрощался с «Лос-Анджелес Гэлакси». В калифорнийский клуб он перешел в марте 2018 года. В активе форварда 53 забитых мяча и 14 голевых передач в 58 встречах в футболке американской команды.

38-летний швед уже выступал в АПЛ за «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год. Он провел за клуб 53 матча, в которых забил 29 мячей. В августе Ибрагимович заявлял о готовности вернуться в команду.

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