Ибрагимович попрощался с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович не будет выступать за «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщается на сайте клуба Главной лиги футбола (MLS).

38-летний форвард покинет команду по обоюдному согласию сторон. Президент «Лос-Анджелес Гэлакси» Крис Кляйн отметил, что Ибрагимович внес существенный вклад не только в развитие клуба, но и самой лиги.

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В октябре швед намекал на возможное возвращение в Европу. В частности, он допустил, что может продолжить карьеру в одном из итальянских клубов. В конце октября форвард в своих социальных сетях поприветствовал болельщиков из Испании.

Ибрагимович забил 52 гола и отдал 17 голевых передач за клуб из Лос-Анджелеса. Он перешел в «Гэлакси» в марте 2018-го.

Шведский бомбардир известен благодаря выступлениям за итальянские «Ювентус», «Милан» и «Интер», а также «Барселону» и «Манчестер Юнайтед».

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