Журналист подшутил над Ибрагимовичем в прямом эфире и нарвался на ответ

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поддержал шутку журналиста, назвавшего его богом. Видео доступно в Twitter ESPN FC.

Ибрагимович находился на прямой связи со студией. Когда интервью подходило к концу, ведущий заявил, что много раз обращался к богу, но впервые получил от него ответ. «Не переживайте. Вы можете обратиться ко мне в любой момент, бог всегда доступен. Просто взгляните на небо, и я подам знак», — парировал форвард.

Ибрагимович выступает за «Гэлакси» с 2018 года. В ночь с 20 на 21 октября команда вышла в полуфинал Западной конференции Главной лиги футбола (MLS), где сыграет с «Лос-Анджелесом». В текущем сезоне шведский форвард принял участие в 30 матчах, отметившись 30 забитыми мячами. Он занимает второе место в списке бомбардиров, уступая форварду «Лос-Анджелеса» Карлосу Веле (34).

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