Совет директоров Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx

Совет директоров Rambler предложит компании Lynwood отозвать заявление против Nginx, а также попросит правоохранительные органы прекратить возбужденное ранее уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Rambler.

Менеджмент Rambler попросит правоохранительные органы прекратить уголовное дело против Ngnix, а также предложит Lynwood отозвать свое заявление. Кроме того, договор Rambler с Lynwood будет расторгнут. Также основателей Nginx и представителей компании F5 ознакомят с некоторыми из материалов, которые свидетельствуют о возможном нарушении прав Rambler, а также проведут с ними консультации по урегулированию ситуации.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка и председателя совета директоров Рамблера Льва Хасиса, защита прав естественна для технологических компаний, однако подобные вопросы должны решаться гражданско-правовым путем.

«Мы уже несколько дней находимся в контакте с основателями компании Nginx и постараемся помочь в урегулировании вопроса. Также Сбербанк оставляет за собой все права, связанные с нарушением A&NN предоставленных гарантий», — отметил он, подчеркнув, что компания приложит возможные усилия для разрешения ситуации путем консультаций с участием всех вовлеченных сторон.

«Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть, что и Рамблер, и Сбербанк полностью поддерживают единодушную позицию российского технологического сообщества относительно open source решений. Мы участвуем в десятках различных крупных проектов с открытым исходным кодом. Справедливо сказать, что Open Source является основой ИТ-стратегии как Сбербанка, так и Рамблера», — добавил Хасис.

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