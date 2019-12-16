Путин ограничил выезд из России бывшим сотрудникам ФСБ

Президент Владимир Путин подписал закон об ограничении выезда за границу для бывших сотрудников ФСБ на срок до пяти лет с момента выхода в отставку. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 16 декабря.

Принятие решения относительно того, кто не может покидать страну, закон закрепляет за ФСБ.

Ранее член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что инициатива не связана с недоверием к бывшим сотрудникам спецслужбы, а наоборот, нацелена на их защиту от неправовых действий.

В пояснительной записке говорится, что документ подготовлен на фоне участившихся случаев задержания за рубежом россиян, связанных с органами госбезопасности.

До сих пор сотрудники органов безопасности могли оказаться невыездными, пока оставались на службе. После увольнения под ограничения подпадали только те, кто имел дело с информацией особой важности или секретной.

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