Россия
 
Больше интересных новостей у нас в «Одноклассниках»
Последние новости
Time объявил человека года
Сурков ответил Авакову на слова о «сдавших нервах» российской делегации в Париже
Депутата от партии Зеленского госпитализировали после драки в Раде
Стали известны подробности о параличе Заворотнюк
Microsoft изгонит пользователей с Windows 7
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии
В России призвали США вывести войска из Сирии
Американские спортсмены устроят акции против российских соперников
Российского тренера по ушу заподозрили в домогательствах к маленьким девочкам
Бортпроводник ударил по лицу пассажира за смену места в самолете
Новости партнеров

Совфед поддержал ограничение выезда за границу для бывших сотрудников ФСБ

Перейти в «Мою Ленту»
Здание Совета Федерации
Здание Совета Федерации

Совет Федерации одобрил закон об ограничении выезда за границу для бывших сотрудников ФСБ на срок до пяти лет с момента выхода в отставку. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 11 декабря.

В пояснительной записке к закону говорится, что он был подготовлен на фоне участившихся случаев задержания за рубежом россиян, которые ранее служили в органах государственной безопасности.

Ранее член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что инициатива не связана с недоверием, а призвана защитить бывших сотрудников спецслужбы от неправовых действий.

5 декабря Госдума в третьем чтении приняла соответствующие поправки. До сих пор сотрудники органов безопасности могли оказаться невыездными, пока оставались на службе. После увольнения посещение ими других стран могло быть ограничено, если во время работы они имели дело с информацией особой важности или секретной.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
ФСБ придумала новый запрет для бывших сотрудников ФСБ
Пятерых сотрудников ФСБ арестовали по делу о разбое
Российским военным запретили иметь смартфоны и вести соцсети
Другие материалы рубрики
Россия00:03Сегодня

«Война — это, сука, страшно»

25 лет назад российские солдаты вошли в Чечню. За что они сражались и умирали?
15:36Сегодня

Раскрыты подробности перехода на электронные трудовые книжки в России

15:21Сегодня

Российским бюджетникам срезали зарплаты после подарка от губернатора

15:14Сегодня

В России мальчик умер после прыжков на кровати

Россия18:5010 декабря
Юрий Лужков

Дорогой москвич

Умер Лужков. Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые, но всегда хотел большего
14:44Сегодня

Российских учителей наказали за любовь школьников к АУЕ

14:21Сегодня

В России ребенок умер после лечения у стоматолога

14:18Сегодня

Москве предсказали европейский климат

Россия00:00 9 декабря

«Если будет штурм, я буду на стороне Грозного»

Чеченскую войну можно было остановить. Почему вместо этого политики перессорились?
14:16Сегодня

Чеченцы поделились воспоминаниями о войне и назвали себя наивными

13:52Сегодня

Шедшего к Путину шамана оштрафовали за неповиновение полицейскому

13:50Сегодня

Годовалая девочка умерла во время тихого часа в российском детском саду

Россия
Раскрыты подробности перехода на электронные трудовые книжки в России
«Война — это, сука, страшно»
25 лет назад российские солдаты вошли в Чечню. За что они сражались и умирали?
Российским бюджетникам срезали зарплаты после подарка от губернатора
Юрий ЛужковДорогой москвич
Умер Лужков. Он правил Москвой в лихие 90-е и жирные нулевые, но всегда хотел большего
В России мальчик умер после прыжков на кровати
«Москва — это не Мухосранск»
Умер Юрий Лужков. Ему было 83 года
Российских учителей наказали за любовь школьников к АУЕ
Все материалы
Мир
Исчезнувший российский катер нашли без экипажа на борту
A Sri Lankan Buddhist monk shouts slogans outside the Indian High Commission to Sri Lanka during a protest in Colombo March 20, 2013. Buddhist monks protested since Tuesday against two separate attacks on Sri Lankan Buddhist monks who were in Chennai for education visits, and demanded the Indian government to take action on these attacks, according to the demonstrators. REUTERS/Dinuka Liyanawatte (SRI LANKA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST RELIGION) - GM1E93K18HZ01Пробуддились
Буддисты взялись за оружие и громят мечети. За что они возненавидели мусульман?
Российским журналистам запретили присутствовать на переговорах Лаврова и Трампа
«Их сети раскинулись по всей стране»
Армянские и чеченские преступные группировки делят Германию. Немцы не могут им помешать
Россия встревожилась из-за усиления НАТО у границ Белоруссии
Реджеп Эрдоган«Мы не будем спрашивать разрешения»
Эрдоган дружит с Россией, но теряет поддержку в Турции. За 18 лет к нему накопилось много претензий
Премьер Великобритании спрятался в холодильнике от журналистов
Все материалы
Бывший СССР
Ярош назвал сроки уничтожения Украины
Нормандская заморозка
Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Почему для Путина и Зеленского они стали успешными?
На Украине предложили разрешить въезд журналистам из России
«Нормандская четверка» договорилась по Донбассу
Лидеры стран установили сроки нового разведения войск и обмена пленными
Донбасс выдвинул Украине ультиматум
Мутация ценностей
Армянская церковь теряет поддержку властей и уважение верующих. Все из-за богатых священников
В Верховной Раде вновь подрались депутаты
Все материалы
Экономика
Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии
Газовый тупик
Украина загнала «Газпром» в угол. Россия рискует лишиться миллиардов
Порог «бесплатного» лимита на покупки россиян в интернете захотели сократить
На мази
Мир переживает бум электрокаров. Кто потеряет, а кто заработает на этом миллиарды?
Названо число оставшихся без новогодних премий россиян
То ли еще будет
Распад Европы, крах доллара и господство России — безумный прогноз на 2020 год
В России разрешат платить налоги в суде
Все материалы
Силовые структуры
Обвиненный Украиной в шпионаже российский адвокат вернулся на родину
Виктор Шеймов«Мне промывали мозги с самого детства»
Майор КГБ сбежал в США и раскрыл все советские секреты. За измену ему обещали миллион долларов
Задержан подозреваемый в расстреле двух россиянок на склоне горы
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Российские тюремщики избили заключенного до смерти
«Он завел мальчика в алтарь и заставил оголиться»
Российский священник годами совращал детей в своем храме. Его считали чудотворцем
Рэперы HammAli & Navai пожаловались в полицию на обстрел неизвестными
Все материалы
Наука и техника
Затвор американской винтовки М4 замерз на испытаниях в России
Тяжелый случай
США хотят вернуться на Луну. Что им мешает?
iPhone назван величайшим гаджетом десятилетия
Азиатский богатырь
На что способен самый мощный смартфон в мире: Asus ROG Phone II
Россия предоставит США туалет на МКС
«Он был типичным самодуром»
Нелепое правление и мучительная смерть Павла I — самого странного императора России
Уничтожение цели «Калибром» в Черном море попало на видео
Все материалы
Спорт
Американские спортсмены устроят акции против российских соперников
Хосеп Гвардиола«Мы наделали много ошибок»
Неожиданный провал Гвардиолы и взлет «Ливерпуля» с «Лестером» — главные события тура АПЛ
18-летний российский футболист получил иск на 350 тысяч евро
«Мы — самая опозорившаяся страна в истории спорта»
WADA не пощадило Россию. Спортсмены снова остались без флага и гимна
Российский боксер решил ехать на Олимпиаду по указанию Путина
«Нервничала, даже ноги тряслись»
Косторная, Щербакова и Трусова победили в финале Гран-при. Загитова — осталась без медали
Руководителей российского спорта соберут из-за наказания WADA
Все материалы
Культура
Стали известны подробности о параличе Заворотнюк
«Мы не понимали, почему люди кричат и плачут»
Главный израильский писатель об иврите, политике и гибели сына
Брэд Питт ответил на вопрос о новых романах после развода с Анджелиной Джоли
Пер Гессле и Мари ФредрикссонПросто Мари
Умерла вокалистка The Roxette. Какой мы ее запомним
Билан отказался от шоу «Евровидения» из-за мелкого шрифта его имени на афише
Кто еще тут
Одна из самых успешных рок-групп планеты вернулась. Чего ждать от нового альбома The Who?
Звезда «Милых обманщиц» показала кормление ребенка грудью и была раскритикована
Все материалы
Интернет и СМИ
Time объявил человека года
«Анархия и безумие просто зашкаливали»
 
Леонтьев поспорил с Эрнстом об ошибке в сюжете Первого канала о сбитом «Боинге»
«Мир должен видеть моего 23-сантиметрового красавчика»
Почему россияне посылают интимные фото друг другу и что с этим делать
Блогер Мэддисон вступил в ЛДПР и заявил об абсолютном счастье
Какой ценой
Этот год принес человечеству войны, катастрофы и свободу. Вот как это было
Названы самые востребованные в России фильмы и сериалы
Все материалы
Ценности
Женщина увеличила губы ко дню рождения и три года проходила с «рыбьим ртом»
Нержавеющая леди
Скромные наряды и роскошные похороны: как жила Маргарет Тэтчер
Странный наряд популярной рэперши в суде привлек внимание фанатов
«Мы все хотим любви»
Откровения знаменитых на весь мир женщин в новом календаре Pirelli
Зеленскому припомнили танец на каблуках после слов об обуви российского ведущего
Рука об руку
Как появилось древнейшее украшение в истории и почему оно популярно до сих пор
Рюкзак размером с человека на мужчине в метро озадачил пользователей сети
Все материалы
Путешествия
Бортпроводник ударил по лицу пассажира за смену места в самолете
Гуляш, бани и руины
Чем живет Будапешт и что там делать российскому туристу?
Пилот посадил самолет с туристами без шасси и спас всем жизнь
«Вместо Черного моря тут озеро Онтарио»
Как россиянин приехал в Канаду и нашел в ней сходство с российскими курортами
Нашествие ушастых медуз в Крыму попало на видео
«Я отрывался, скакал, плясал и подпевал»
Кофе, женщины, доброта: приключения россиянина в Эфиопии
Изобретена позволяющая легко посадить самолет система для экстренных ситуаций
Все материалы
Из жизни
Мужчина нашел на пляже бутылку из-под колы с посланием из прошлого века
Зозибини ТунциВышла во всей красе
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и как она живет
Лиса помочилась в кружку британца и испортила ему чаепитие
«Жизнь будто остановилась»
Муж и жена 117 дней выживали на плоту в океане. Им пели киты и помогали черепахи
Сбежавший из заповедника лев загрыз мужчину и 30 собак
«Мы готовы на все, чтобы выжить»
Бедняки истребляют редких животных. Все ради причуд богачей
Крокодил перекусил мужчину пополам
Все материалы
Первый тест купе-кроссовера Mercedes-Benz GLE Coupe
По праву ли новый Mercedes-AMG GLE 53 Coupe носит шильдик AMG?
Hyundai i30 N против Renault Megane RS
В булочную или на трек: чем корейский выскочка i30 N ответит лучшему хот-хэтчу всех времен?
Длительный тест Suzuki Vitara
Месяц с самым жизнерадостным кроссовером сегмента
Самые популярные автомобили России
Опубликованы данные по продажам за ноябрь 2019 года
Skoda представила новый Rapid для России
Раскрыта внешность обновленного Volkswagen Teramont
Стала известна стоимость российского Skoda Karoq
Все материалы
Дом
Российские строители обиделись и порубили трубы в новостройке
Здесь был Юра
Самые яркие проекты эпохи Лужкова: от Петра I до «Яйца»
Сын российского экс-министра не смог продать особняк и подарил его маме
Некрасиво получилось
Чем живет самый неблагополучный район Москвы
Стало известно о единственной оставленной наследникам квартире Лужкова
«Главное — есть где помыться и доширак заварить»
Эти квартиры ничтожно малы. Почему россияне готовы их покупать?
Автор музыки к «Шерлоку Холмсу» поведал о войне за недвижимость в центре Москвы
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
На Дальнем Востоке утвердили льготную ипотеку
На Ямале откроют выставку о династии Романовых
В Поволжье перевыполнили план по ремонту дорог
Минприроды предложило не жалеть денег на тушение лесных пожаров
Все материалы