Совфед поддержал ограничение выезда за границу для бывших сотрудников ФСБ

Совет Федерации одобрил закон об ограничении выезда за границу для бывших сотрудников ФСБ на срок до пяти лет с момента выхода в отставку. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 11 декабря.

В пояснительной записке к закону говорится, что он был подготовлен на фоне участившихся случаев задержания за рубежом россиян, которые ранее служили в органах государственной безопасности.

Ранее член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что инициатива не связана с недоверием, а призвана защитить бывших сотрудников спецслужбы от неправовых действий.

5 декабря Госдума в третьем чтении приняла соответствующие поправки. До сих пор сотрудники органов безопасности могли оказаться невыездными, пока оставались на службе. После увольнения посещение ими других стран могло быть ограничено, если во время работы они имели дело с информацией особой важности или секретной.

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