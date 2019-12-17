Белоруссия назвала свои требования по российской нефти

В Белоруссии назвали справедливым увеличение тарифа на прокачку российской нефти по нефтепроводу «Дружба» на 16,6 процента. Требования Минска связаны с «грязной нефтью», за которую «Белнефтехим» хочет получить компенсацию. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), передает ТАСС.

Как указали в российском ведомстве, если стороны не договорятся о тарифах, то этот вопрос будут решать органы тарифного регулирования двух стран не позднее 15 января следующего года.

Как следует из предыдущих договоренностей, повышение не может быть выше 6,8 процента. Такая цифра складывается из прогнозной инфляции в России за текущий год (3,8 процента) плюс не более, чем три процента.

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О желании Белоруссии изменить тариф на прокачку нефти 11 декабря рассказал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. Позднее официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин отметил, что предложение от белорусских коллег компания получила, но не согласилась с ним. В «Транснефти» считают, что такое повышение значительно выше, чем могло бы быть после летней индексации, и не подтверждается расчетами.

Зампред «Белнефтехима» Светлана Гурина в конце октября рассказала, что Минск по-прежнему пытается взыскать компенсацию из-за недополученной прибыли после инцидента с «грязной нефтью». Рост тарифов она назвала одним из способов решения вопроса.

Проблемы в нефтепроводе «Дружба» возникли в апреле этого года. В него попала нефть, загрязненная хлоридами, из-за чего прокачку пришлось прекратить. В таких условиях образуется соляная кислота, что повреждает оборудование. Поставки возобновились в мае, но очистка нефтепровода не завершена до сих пор. Компенсации от России также требует Польша. Размер требований пока не определен.

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