В России пресекли незаконный вылов рыбы в промышленных масштабах

Незаконный вылов лосося в промышленных масштабах пресекли в Чукотском автономном округе. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как стало известно, в создании преступной схемы подозреваются четверо жителей Анадыря. Организатором стал работник отдела по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов. Он использовал свое служебное положение для выдачи путевок на лов лосося в период путины. На основании этого два индивидуальных предпринимателя, а также рыболовы-любители незаконно выловили 58 тонн рыбы в акватории Анадырского лимана.

Оперативники обнаружили в холодильниках примерно 1,5 тонны красной икры и 2,5 тонны замороженной рыбы, которую подготовили к продаже. Остальную часть улова злоумышленникам удалось продать. Общий ущерб оценивается в 50 миллионов рублей.

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