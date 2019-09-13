Изменение квот на вылов рыбы в России отложили

Вопрос об изменении закрепления квот на вылов рыбы в ближайшие три года рассматриваться не будет. Такое решение было озвучено на встрече заместителя председателя правительства Алексея Гордеева с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Вице-премьер поддержал предложение главы региона разрешить рыбакам-любителям сдавать рыбу на перерабатывающие предприятия или на реализацию», — рассказал представитель пресс-службы зампреда.

С 2020-го в стране вступают в силу новые правила рыболовства. В частности, ограничивается подводная охота, вводятся суточные нормы вылова, а любителям запретят ловить рыбу сетями. Однако в виде исключения таким образом можно будет рыбачить в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, но только местным жителям и тем, для кого добыча рыбы является основным источником пропитания. Планируется, что сети будут промаркированы.

Решение вопроса с выловом рыбы отвечаем целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который рассчитан до 2024 года.

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