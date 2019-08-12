В Белом море ограничили лов рыбы

В период с 10 августа по 10 октября в Белом море по побережью Онежского и Двинского заливов (Архангельская область) запрещено использовать для добычи рыбы объячеивающие, отцеживающие и стационарные орудия, сообщает пресс-служба национального парка «Кенозерский».

Исключение составляет лов наваги, сельди беломорской и корюшки азиатской зубастой, а за «перевозку запрещенной в данный момент к добыче рыбы и наличие при себе запрещенных снастей» полагается штраф.

Соответствующие разъяснения доведены до жителей Онежского полуострова заместителем директора парка по охране территории Евгением Буториным и старшим государственным инспектором в области охраны окружающей среды Павлом Футораном.

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12 августа сообщалось, что станции Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний зафиксировали взрыв, произошедший 8 августа незадолго до полудня по московскому времени на 45-м государственном центральном морском испытательном полигоне ВМФ России.

В том же месяце после инцидента на военном полигоне район Двинского залива Белого моря на месяц закрыли для свободного плавания.

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