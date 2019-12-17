Стали известны масштабы ущерба «Адмиралу Кузнецову» после пожара

Пожар, предварительно, нанес авианосцу «Адмирал Кузнецов» незначительный ущерб — сгорели в основном бытовые помещения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на два источника в судостроительной отрасли.

По данным агентства, недалеко от горевших помещений находись вспомогательные дизель-генераторы, а также емкости со 140 тоннами дизельного топлива и 30 тоннами машинного масла. Они не пострадали.

Собеседники ТАСС отметили, что пожар никак не повлияет на сроки ремонта авианосца.

Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел 12 декабря, его потушили спустя сутки. По данным издания «Коммерсантъ», возгорание началось после того, как во время ремонтных работ горячая сварочная окалина провалилась по кабель-каналу, попав на ветошь и опилки, пропитанные горючим. В результате два человека погибли, еще 14 пострадали.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru



