Китай рассказал о критической ситуации на Корейском полуострове

Китай надеется, что Совет Безопасности ООН поддержит резолюцию о смягчении санкций в отношении Северной Кореи, поскольку на полуострове складывается критическая ситуация. Такое заявление сделал представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан, передает Reuters.

Спикер китайского МИД рассказал, что Пекин готов работать со всеми сторонами для разрешения конфликта, добавив, что ситуация на Корейском полуострове находится в чувствительной стадии. Китай также выступил за продолжение переговоров между США и Северной Кореей.

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16 декабря Китай и Россия предложили Совету Безопасности ООН отменить некоторые санкции в отношении Северной Кореи. В свою очередь представитель Госдепартамента США заявил, что в настоящий момент еще не пришло время для таких действий.

Ранее в декабре Северная Корея провела «важное испытание» оружия на космодроме Сохэ. При этом не уточняется, что именно испытывали северокорейские власти.

В середине июля Международный комитет Красного Креста сообщил о массовом голоде в Северной Корее. Причиной критической ситуации стала засушливая погода: из-за нее собранный в стране урожай оказался в два раза меньше, чем планировалось. Информация о голоде подтверждается и государственными СМИ: они призывали граждан готовиться к тяжелому периоду.

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