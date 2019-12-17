Подмосковье стало лидером рейтинга инвестпривлекательности регионов

Подмосковье стало лидером рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, высшую оценку региону присвоило агентством RAEX («РАЭКС-Аналитика»). Об этом сообщил заместитель председателя областного правительства Вадим Хромов, передает РИАМО во вторник, 17 декабря.

В исследовании отмечается, что в Московской области самый низкий уровень инвестиционного риска среди субъектов. Кроме того, эксперты высоко оценили производственный, инфраструктурный и инновационный потенциал области.

Хромов, в свою очередь, подчеркнул, что местные власти активно работают над созданием привлекательных условий для новых инвесторов и развития существующего бизнеса.

«В этом году на территории Подмосковья появилась новая особая экономическая зона "Кашира", строятся индустриальные парки, технопарки. И мы получаем отклик от бизнеса: сейчас на сопровождении Министерства инвестиций и инноваций региона находится более 1,2 тысячи инвестиционных проектов», — рассказал он.

22 октября губернатор Андрей Воробьев заявил, что объем инвестиций в экономику должен увеличиться на 100 миллиардов рублей в год к 2024 году. По его словам, в регионе для бизнес-сообщества действуют различные льготы.