Скончался популярный блогер-зэк Мопс дядя Пес

Популярный на YouTube блоге-зэк Сергей Новик, известный под псевдонимом Мопс дядя Пес, скончался. Об этом сообщается в стриме на его канале.

Администраторы канала также подтвердили эту информацию в комментариях к одному из видео. «Только что Господь упокоил душу раба Божьего Сергея Новика. Только что», — говорится в закрепленной записи под роликом «Последнее видео Мопса... или, Мопс, живи, ты сможешь!».

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По сюжету ролика друг и напарник Новика по стримам Андрей Щадило приехал к нему в гости. Судя по видео, физическое состояние блогера было плохим: его лицо покрыто морщинами, нос ввалился, мужчине тяжело говорить.

Щадило в беседе упрекнул товарища, что тот излишне увлекался алкоголем и наркотиками. Из ролика следует, что у Новика диагностирована двусторонняя пневмония. Сам он заявил, что у него «нет легких».

Новику было 46 лет. Из них 27 он провел в местах лишения свободы. Также мужчина страдал героиновой зависимостью. На его YouTube-канал было подписано 448 тысяч человек, общее число просмотров превысило 95 миллионов.

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