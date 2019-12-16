Мужчинам дали советы по выживанию в современном мире

Блогер Анатолий Капустин опубликовал в Twitter тред, посвященный правилам поведения современных мужчин. Серия публикаций получила множество одобрительных отзывов от других пользователей.

По словам Капустина, девушкам ориентироваться в окружающем их мире помогают «блогерки-феминистки», а у мужчин нет достойных советчиков по выживанию. Обращаясь к представителям своего пола, микроблогер заявил, что увлечение мужчин маникюром не превращает их в геев.

Автор треда напомнил, что проблемы невозможно решить алкоголем, потому что «он их только откладывает». Также блогер заметил, что для мужчины нормально плакать и жаловаться на свои проблемы. Он добавил, что парень может зарабатывать меньше, чем его девушка, и это тоже будет считаться нормальным.

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Автор отдельно выделил вопросы феминизма, добавив что «мужчина может поддерживать феминизм и феминисток, и это нормально». За несколько дней тред стал популярным и набрал более девяти тысяч лайков.

Многие пользователи Twitter одобрили слова Капустина. «Вау. Подписываюсь под каждым твитом в этом треде», — написала микроблогерша @mashawannasay. Девушка под ником @bloodyemaria тоже поддержала автора: «Какой ты классный, Толя!». Некоторые комментаторы предложили свои дополнения: «Весь тред ждала гигиеническую помаду. А ведь уже в России настал сезон, когда любой мужик может забрызгать весь вагон кровью, только начав говорить», — посоветовала одна из подписчиц.

Ранее пользователи Twitter рассказали о худших и наиболее смешных, на их взгляд отговорках, с помощью которых их знакомые оправдывали измены. Тред запустила женщина под ником tess, бывший бойфренд которой пояснил, что изменил ей из-за ее страха перед вождением автомобиля.

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