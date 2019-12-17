Новости ОНФ появились в TikTok

Новости Общероссийского народного фронта (ОНФ) появились в социальной сети TikTok. Об этом сообщается на сайте ОНФ.

В официальном аккаунте организации @front_news выступили со своими видеороликами член Центрального штаба ОНФ доктор Елена Малышева и рэп-исполнитель Птаха. Они рассказали о вреде новой пагубной привычки — снюса. Так, Малышева призвала интернет-пользователей выкладывать видео о вреде никотиносодержащих смесей и их аналогов. Птаха в свою очередь заявил, что не нужно тратить свое здоровье на опасные увлечения.

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Приложение TikTok появилось в 2017 году, разработчик — китайская компания ByteDance. В основном приложением пользуются подростки и дети младшего возраста. Многие юзеры TikTok используют приложение для съемки коротких юмористических видео. Также пользователи регулярно организуют челленджи — некое задание, которое может выполнить любой и опубликовать видео в сети.

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