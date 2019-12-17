В Минобороны отреагировали на пропажу взрывчатых веществ с оборонного завода

Федеральное казенное предприятие «Авангард», с которого пропали более двух с половиной сотен тонн взрывчатых веществ, не находится в подчинении Министерства обороны России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минобороны добавили, что российский завод подведомственный Министерству промышленности и торговли России. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, проверка, в ходе которой была обнаружена пропажа, была инициирована Минобороны «из-за систематического невыполнения гособоронзаказа».

17 декабря принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на постановление следствия сообщила о пропаже 276 тонн взрывчатых отходов, полученных в ходе утилизации снарядов по военному подряду, которые не были сданы министерству обороны, с федерального казенного предприятия «Авангард» в Башкирии. Пропажу обнаружили в апреле 2019 года во время инвентаризации, которую организовал новый генеральный директор «Авангарда» Юрий Шумский.

Российский завод «Авангард» занимается производством промышленной взрывчатки для нефтегазовой отрасли, выпуском взрывчатых веществ для Минобороны, а также утилизацией боеприпасов для реактивных систем залпового огня.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!