Президент США опубликовал «письмо для истории»

Президент США Дональд Трамп написал письмо спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси с призывом прекратить процедуру импичмента, голосование по которой состоится 18 декабря. Его опубликовал телеканал Fox News.

«Я пишу, чтобы твердо и категорически выразить протест против партийного крестового похода с целью импичмента», — отметил американский лидер. По его мнению, для демократов настало время прекратить выдумывать обвинения и вернуться к работе на благо американцев. «Я не ожидаю, что вы это сделаете, я пишу вам это письмо для истории», — говорится в тексте.

Материалы по теме «Если вы сможете заняться этим вопросом...» Полная расшифровка разговора Зеленского и Трампа, ставшая поводом к импичменту

Трамп также напомнил о предыдущих обвинениях, основанных на недоказанных связях с президентом России Владимиром Путиным, и обратил внимание на искажение его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обратилась с заявлением к Демократической партии, в котором объявила о голосовании по импичменту Дональда Трампа 18 декабря.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru