Двух чеченских студентов отчислили за ролик с песней

Двое студентов Чеченского государственного колледжа культуры и искусств имени Татаева были отчислены после публикации в сети ролика, на котором они поют песню Enrasta «Маленькая панда» в стенах учебного заведения.

Видео опубликовано в Telegram-канале «Карфаген», где выкладываются посты, обличающие неподобающее поведение жителей Северного Кавказа. Публикация сопровождается подписью: «Тьфуй, как противно!».

В самом учебном заведении заявили, что молодых людей отчислили не из-за «неподобающей» песни, а за нарушение правил колледжа, согласно которым съемка внутри здания запрещена. «У нас были претензии к этим студентам уже давно, у них по три выговора, они не посещали занятия, и вот это стало последней каплей. На каждой двери написано — видеосъемка запрещена. Они бы сами это увидели, если бы ходили на свои занятия», — сказала директор Анжелика Зубайраева в разговоре с ИА «Чечня Сегодня».

По информации издания Baza, студенты учились по направлениям «Хоровое дирижирование» и «Сольное и хоровое пение».

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