В МВД создали спецподразделение по предотвращению преступлений наркополицейских

По итогам поручения министра внутренних дел Владимира Колокольцева в структуре Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД создано спецподразделение, которое займется предотвращением и пресечением преступлений со стороны наркополицейских. Об этом в среду, 18 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре ведомства.

По данным пресс-центра, одним из главных направлений работы ГУСБ является пресечение и раскрытие фактов преступной деятельности сотрудников МВД в сфере незаконного оборота наркотиков.

Приказ о создании подразделения был отдан по итогам «Прямой линии с Владимиром Путиным», когда президент отметил, что в МВД нужно создать структуру в системе ГУСБ, которая займется злоупотреблениями в делах, подобных задержанию журналиста издания Meduza Ивана Голунова.

2 декабря сообщалось, что Басманный суд Москвы вынес решение по жалобе журналиста Ивана Голунова на бездействие следователей Следственного комитета России (СКР) по делу о наркотиках, за которые он был задержан этим летом. Судом действия следователя были признаны законными. Защита Голунова намерена обжаловать решение суда.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест. Грубые нарушения при задержании журналиста и явный провокационный характер его уголовного преследования вызвали резкий общественный резонанс: у здания главного управления МВД по Москве собралось большое количество активистов с требованием освободить Голунова. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о закрытии дела против Голунова и его освобождении.

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