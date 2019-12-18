Изъятые наркотики на миллионы рублей во Внуково оказались помощью ООН

Изъятая в аэропорту Внуково партия незадекларированного наркотического средства метадон, следовавшая транзитом из Германии в Таджикистан, была предназначена для помощи в лечении зависимым от потребления запрещенных веществ людям. Об этом заявили в ООН, сообщает РИА Новости.

«Эта партия метадона стоимостью 79 310 долларов (около пяти миллионов рублей — прим. Ленты.ру) является частью программы ПРООН [Программа развития ООН] по профилактике ВИЧ в Таджикистане и представляет собой жизненно необходимое лечение для людей, принимающих наркотики путем инъекции», — сказал представитель ООН. Он добавил, что на партии оказалась неверная маркировка.

17 декабря сообщалось, что сотрудники таможни обнаружили на складе в аэропорту Внуково партию незадекларированных наркотиков. Паллеты с литровыми полимерными бутылками, в которых находилась бесцветная жидкость, были выгружены из самолета, прибывшего из города Кельн, и отправлены на склад временного хранения.

Найденные емкости были снабжены этикетками с ложной информацией о содержимом. Общая стоимость партии оценивалась примерно от 5,8 до 6 миллиардов рублей.

Метадон — наркотическое средство, включенное в соответствующий перечень, утвержденный постановлением правительства. Средство применяется при лечении наркотической зависимости.

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