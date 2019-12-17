Наркотики на шесть миллиардов рублей изъяли в московском аэропорту Внуково

Сотрудники таможни обнаружили на складе в аэропорту Внуково партию незадекларированного наркотического средства метадон, следовавшую транзитом из Германии в Таджикистан. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

Паллеты с литровыми полимерными бутылками, в которых находилась бесцветная жидкость, были выгружены из самолета, прибывшего из города Кельн, и отправлены на склад временного хранения.

Найденные емкости были снабжены этикетками с ложной информацией о содержимом. Так, согласно тексту этикеток, 1 миллилитр жидкости содержит 5 миллиграммов метадона гидрохлорида. По заключению экспертов, концентрация метадона в данных жидкостях превышает 50 процентов, то есть 1 миллилитр жидкости в реальности содержит более 500 миллиграммов метадона.

Общая расчетная масса сухого остатка наркотического средства составляет свыше 1,2 тонны (1235 килограммов). Стоимость 1 грамма данного вещества на «черном рынке» составляет от 4 до 5 тысяч рублей. Таким образом, общая стоимость партии могла бы составить от 5,8 до 6 миллиардов рублей.

Сотрудниками ФТС проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к контрабанде метадона. Возбуждено уголовное дело.

Метадон — наркотическое средство, включенное в соответствующий перечень, утвержденный постановлением правительства. Средство применяется при лечении наркотической зависимости.

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