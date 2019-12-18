Писатель Цыпкин обматерил Собчак за слова о голых женщинах и поделился фото жены

Российский писатель и сценарист Александр Цыпкин обматерил блогера и бывшего кандидата в президенты России Ксению Собчак за пост в Instagram, в котором та назвала публикацию голых фото женщинами старше 40 лет демонстрацией отчаяния. Цыпкин посчитал, что Собчак пишет о его супруге Оксане Лаврентьевой, ранее опубликовавшей в соцсети обнаженный снимок.

«Чем больше степень женского отчаяния тем голее фотки 😂😂🙈 Причем если в 20 лет это смотрится просто как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств ,то в 40+ это уже выглядит как отчаянный призыв "хоти хоти меня скорее" 😂» — написала Собчак (орфография и пунктуация автора сохранены).

Да, я одобряю такую фотографию своей жены в ее инстаграме. Следующий вопрос, пожалуйста. Автор @d.chapala а зачем этот пост читайте в следующем. Фото опубликовано @alexander_tsypkin

Цыпкин в комментарии к посту предложил Собчак «********** [отстать] от Оксаны»: «Ну стыдно уже, ты как отверженная поклонница ей проходу не даешь. Смешно уже. Ну не хочет она с тобой дружить. Бывает. Забудь и все».

Собчак в ответ заявила, что ни слова не говорила о жене Цыпкина, назвав его комментарий «самым смешным рассказом» писателя. Она выразила надежду на то, что аккаунт Цыпкина взломали.

На своей странице в Instagram писатель выложил обнаженное фото супруги, заявив, что «одобряет такую фотографию».

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