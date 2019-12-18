Россию заставили платить Украине за Крым

Верховный суд Швейцарии принял сторону «Укрнафта» в вопросе о крымских активах украинской компании и заставил Россию платить компенсацию в связи с их потерей. Об этом говорится в заявлении компании. Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

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«Укрнафта» потеряла контроль над 16 автозаправочными станциями в Крыму в 2014 году после присоединения полуострова Россией. Компания подала иск в Международный арбитражный суд в Женеве, который определил в качестве места разбирательства Швейцарию. По его результатам суд встал на сторону Украины и обязал Россию выплатить 44 миллиона долларов в пользу «Укрнафта».

Российская сторона обжаловала решение в Верховном суде, но тот подтвердил решение нижестоящей инстанции и обязал Россию компенсировать еще и 159 тысяч долларов судебных расходов.

Основанием для иска «Укрнафта» стало соглашение Москвы и Киева о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. Согласно договору, Россия и Украина не должны национализировать или экспроприировать инвестиции, вложенные инвесторами другой страны, без своевременной выплаты справедливой компенсации.

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