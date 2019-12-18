ЦБ решил проконтролировать любителей выпивки

Центробанк России рекомендовал финансовым организациям разработать кодекс этики финансиста, стандартам которого может следовать и топ-менеджмент компаний. Об этом говорится в письме за авторством первого зампреда ЦБ Сергея Швецова. Первой на этот документ обратила внимание принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Кодексом, по мнению Швецова, необходимо пользоваться, когда работники финансовых организаций дают комментарии и аналитические материалы неограниченному кругу лиц и когда публично, в том числе для СМИ, дают оценки, которые могут отразиться на устойчивости компании или стабильности рынка.

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В частности, в письме указывается, что аналитики должны быть беспристрастны, и поэтому не могут предлагать, требовать или принимать подарки и вознаграждения. Также для наглядности в документе приведены примеры возможных нарушений кодекса. Например, упоминается выпивка, а именно употребление алкоголя после обеда, поскольку это может негативно отразиться на «способности выполнять свои профессиональные обязанности» у любителей выпить. Швецов добавил, что стремление проконтролировать финансистов — не шутка. Он заверил, что будущем году регулятор будет уделять много внимания продвижению этики.

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