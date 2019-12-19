Стрельбу на Лубянке связали с Днем работника органов безопасности

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке могла быть связана с Днем работника органов безопасности, который отмечается 20 декабря. Об этом заявил почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, передает «Интерфакс».

По мнению Гончарова, случившееся было нацелено на то, чтобы «посеять панику» и «испортить всем настроение» перед праздником. Он также отметил, что для провокации было выбрано «удачное» место и время.

Вся галерея «Стрельба на Лубянке» Продолжить Фото: Евгений Биятов / РИА Новости 1 /11

Гончаров также заявил, что психологическая экспертиза стрелка, если он был один, будет проведена в любом случае. «Следствие выявит, как человек себя чувствовал в момент стрельбы. Может у него были серьезные психологические проблемы», — добавил он.

О стрельбе в центре Москвы стало известно в 18:17 19 декабря. По данным ФСБ, неизвестный устроил стрельбу на улице Большая Лубянка и был нейтрализован, его личность устанавливается. При этом в ряде СМИ сообщалось о трех нападавших.

В Минздраве сообщали, что в результате атаки двое сотрудников ФСБ получили крайне тяжелые ранения; по последним данным, медицинская помощь оказывается пяти людям. По версии различных источников, в ходе перестрелки погибли от одного до трех человек.

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