Украинскую армию решили научить штурмовать города и шахты

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) намерен в 2020 году активизировать обучение воинских частей ведению боевых действий в городских условиях. Об этом сообщает ТАСС.

Для отработки боев в условиях города во Львовской области ведется строительство специального полигона, где будут воссозданы объекты городской инфраструктуры, включая шахты.

В следующем году по этой программе запланировано подготовить от 8 до 12 батальонных тактических групп.

Ранее ВСУ провели в Донбассе учения танковых подразделений резерва Объединенных сил. В ведомстве заявили, что целью военных учений является «поддержание высокой степени готовности к реагированию на возможный прорыв врага». В сообщении сказано, что украинские военные, выполнив необходимые маневры, обезвредили противника.

Отмечается, что танковые учения ВСУ прошли успешно, украинские военные выполнили поставленные перед ними командованием Объединенных сил задачи.

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