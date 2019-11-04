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Еда украинских военных возмутила пользователей сети

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Украинский военнослужащий Александр Гром пожаловался на качество питания в некоторых частях ВСУ на своей странице в Facebook.

«Некоторые спрашивают, как же так? Военный налог 1,5 процента не убрали, куда идут средства? Возможно, на перевооружение? Или на обустройство новых позиций? Не знаю. Но вижу факт: кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить скоро чужую», — написал Гром.

Многих пользователей сети возмутило подобное отношение к военнослужащим. «Позорище, главнокомандующему этой армии!» — написал один комментатор. «Главное что [президент Украины Владимир] Зеленский не голодает во время войны, устраивает шоу и целый день банкует за счет государства», — добавил другой. «Так еще хорошо, что на фото есть вилка и ножи, один раз вышел на обед — впечатления на всю жизнь», — отметил третий. «Вроде при [бывшем украинском лидере Петре] Порошенко военные питались лучше», — предположил четвертый. «Почему я уверен, что 73 процента (количество проголосовавших за Зеленского на президентских выборах в апреле — прим. «Ленты.ру») кормят дома так же?» — задался вопросом пятый пользователь.

Зимой 2017 года Министерство обороны Украины предложило изменить пайки военнослужащих ВСУ и других формирований. Планировалось заменить одни продукты другими «в пределах стоимости норм питания и пищевой ценности». Например, сухое молоко, простокваша и кисломолочные продукты рассматривались в качестве альтернативы для мяса первой категории. Специалисты раскритиковали проект по причине того, что такая замена продуктов не предусмотрена нормами, действующими в ВСУ.

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