Глава российской спортивной федерации предрек отток атлетов из страны

Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов предрек отток атлетов из страны. Его слова приводит ТАСС.

Аминов посчитал санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России нарушением Олимпийской хартии. По его мнению, ответственность должны нести только виновные в нарушении антидопинговых правил. «Более того, это приведет к тому, что талантливые спортсмены начнут смотреть в сторону других стран», — добавил глава федерации.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также запретил проводить на территории страны крупные международные турниры. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия. Президент России Владимир Путин назвал санкции WADA несправедливым и противоречащим Олимпийской хартии.

На Олимпийских играх 2016 года российский пятиборец Александр Лесун завоевал золотую награду.

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