Россию обвинили в попытке организовать революцию в Армении в 2007 году

Бывший начальник главного управления по защите Конституции Службы нацбезопасности Армении (СНБ) Тигран Барсегян обвинил Россию в попытке организовать революцию в республике в 2007 году. Об этом он рассказал в интервью газете «Жоговурд».

По его словам, в 2007 году Служба нацбезопасности Армении смогла предотвратить попытку переворота, которую готовили на российские деньги. Его лидером должен был стать бывший глава МИД Армении Александр Арзуманян. Сейчас он посол Армении в Дании.

Кроме того, Барсегян рассказал о других армянских политиках, которые получали финансирование из Москвы. Он назвал имена лидера партии «Новые времена» Арама Карапетяна, бывшего секретаря Совета безопасности Артура Багдасаряна и бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна.

В 2001 году Бабаян был приговорен к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в организации покушения на президента Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна 22 марта 2000 года. Спустя четыре с половиной года он был помилован и вышел на свободу.

В 2007 году пост президента Армении занимал Роберт Кочарян, известный своими связями с лидером РФ Владимиром Путиным. Сейчас Кочарян находится на скамье подсудимых по делу о событиях начала марта 2008-го, когда он ввел в стране чрезвычайное положение, чтобы разогнать вышедших на улицу оппозиционеров — сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который принимал участие в выборах 2008 года, но проиграл ставленнику Кочаряна Сержу Саргсяну. Тер-Петросян и его сторонники требовали пересчета голосов. Митинги переросли в беспорядки, которые были подавлены властями. Среди погибших оказались как сторонники оппозиции, так и представители правоохранительных органов.

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