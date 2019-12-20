Партия Зеленского захотела вернуть алкоголь в буфет Рады

Глава фракции сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия хочет вернуть алкогольные напитки в буфет Верховной Рады. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на депутата этой партии Александра Качуру.

Арахамия прислал в чат членов фракции в мессенджере WhatsApp сообщение с призывом поддержать этот вопрос на голосовании.

«Коллеги, завтра нужны голоса. Будем голосовать за отмену постановления ВРУ [Верховной Рады Украины] о запрете торговли спиртными напитками в буфете», — говорится в сообщении.

В августе бывший глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков счел зарплаты депутатов Верховной Рады слишком низкими для такой работы. По его словам, Украине следует в этом плане брать пример с Европы, где депутаты «держатся за свою работу и поднимают ее престиж» благодаря большим окладам и хорошим соцпакетам.

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