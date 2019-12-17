Суд одобрил предложение Зеленского сократить Раду на треть

Конституционный суд Украины (КСУ) признал предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о сокращении Верховной Рады на треть соответствующим основному закону страны. Об этом сообщается на сайте КСУ.

По мнению суда, внесение изменений в статьи 76 и 77 украинской конституции является законным. Согласно предложению украинского лидера, в этих статьях должно быть прописано сокращение числа народных депутатов с 450 до 300 человек и изменение избирательной системы со смешанной на пропорциональную. Кроме того, законопроектом предусматривается введение избирательного ценза, подразумевающего, что кандидат в народные депутаты должен владеть государственным языком.

После того, как КСУ одобрил эту инициативу президента, Верховная Рада может приступить к голосованию за этот законопроект. Для принятия его в первом чтении потребуется простое большинство в 226 голосов, которое может быть обеспечено исключительно за счет входящих во фракцию президентской партии «Слуга народа» депутатов. Однако для принятия закона во втором чтении и ее вступления в силу потребуется уже конституционное большинство в 300 голосов, а значит, партии Зеленского придется договариваться с оппозицией.

Этот законопроект был внесен Владимиром Зеленским в Верховную Раду еще в конце августа. При этом президент пытался изменить избирательное законодательство Украины сразу после своего вступления в должность, но его инициативу не поддержали депутаты парламента предыдущего созыва.

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