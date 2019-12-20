Белоруссия взяла деньги у Китая вместо России

Белоруссия получила от Китая кредит в размере примерно 500 миллионов долларов (3,5 миллиарда юаней). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина республики.

Соглашение о предоставлении средств было подписано в середине декабря. Как отмечает ТАСС, кредит не связан с каким бы то ни было проектом: деньги направлены на общие цели. В частности, Белоруссия может использовать их на погашение и обслуживание госдолга или поддержание золотовалютных резервов.

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О готовности Белоруссии взять кредит у Китая вместо России говорилось еще летом 2019-го. «Вопрос предоставления российского кредита немного откладывается, но как альтернативу мы нашли вариант с китайскими кредиторами», — говорил тогда замминистра финансов республики Андрей Белковец.

В 2017 году Россия выделила 700 миллионов долларов кредита для Минска, тогда деньги также выделялись на погашение предыдущих обязательств перед Москвой.

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