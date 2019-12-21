Видеотрансляция матча «Манчестер Сити» — «Лестер» пройдет онлайн

«Манчестер Сити» примет «Лестер» на «Этихаде» в 18-м туре английской Премьер-лиге (АПЛ) сезона-2019/2020. Матч пройдет 21 декабря и стартует в 20:30 мск. Смотрите прямую видеотрансляцию онлайн по сезонной подписке в подарок.

«Лестер» занимает второе место турнирной таблицы, но отстает от лидера «Ливерпуля» на 10 очков. В 17-м туре АПЛ «лисы» прервали свою серию побед из восьми матчей, сыграв вничью 1:1 с «Норвичем». В предстоящем матче Брендану Роджерсу точно не помогут Нампалис Менди и Мэтти Джеймс. Также травмированы Джонни Эванс и Джейми Варди.

«Ман Сити» находится на третьем месте турнирной таблицы с 35 очками — на четыре меньше, чем у «Лестера». Команда Пепа Гвардиолы нестабильна: в последних шести матчах лишь половина победные, еще два окончились поражением «горожан». С тяжелыми травмами Фернандиньо, Эмерик Лапорт и Лерой Зане, травмирован Серхио Агуэро.

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