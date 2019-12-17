Названа сборная недели АПЛ

Определена символическая сборная по итогам 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Наибольшее представительство в команде (два футболиста) получили игроки «Борнмута», который обыграл «Челси» со счетом 1:0. Полностью сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Аарон Ремсдейл («Борнмут»).
Защитники: Аарон Ван-Биссака («Манчестер Юнайтед»), Крис Мефам («Борнмут»), Джеймс Тарковски («Бернли»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»).
Полузащитники: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Джон Флек («Шеффилд Юнайтед»), Уилфрид Заха («Кристал Пэлас»).
Нападающие: Себастьен Аллер («Вест Хэм»), Тиэму Пукки («Норвич»).
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